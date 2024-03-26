المكتب الإعلامي في غزة: استشهاد 18 فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات جوا بشكل خاطئ

أعلن المكتب الحكومي في غزة، استشهاد 18 مواطناً مدنياً فلسطينيًّا خلال الساعات الماضية، بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ، بينهم 12 مواطناً استشهدوا غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن «عشرات المواطنين الجائعين دخلوا إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر؛ مما تسبب بغرق العشرات، استشهد منهم 12 مواطناً، كما واستشهد 6 مواطنين آخرين نتيجة التدافع في أكثر من مكان كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئٍ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة».

وذكر أن «عمليات إنزال المساعدات من الطائرات باتت تُشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين الجوعى»، قائلًا إنه حذر سابقًا من خطورة إجراءات تلك العمليات الخاطئة؛ لأن جزءاً من هذه المساعدات يُلقى في البحر، وجزءاً منها يُلقى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجزءاً منها يُلقى في المناطق الخطرة، مما يُعرّض حياة المواطنين الجوعى للخطر الشديد.

وطالب المكتب بفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع؛ من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الجوع، ويعاني من النقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي.

وأعرب عن استنكاره وإدانته البالغة لجريمة إغلاق المعابر ولجريمة حرب التجويع ولجريمة الحصار الظالم ولجريمة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والتي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بكل وحشية وانتقام.

وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم مجتمعة؛ والتي وقف العالم عاجزاً عن إيقافها ووضع حداً لها في ظل استمرار عمليات التجويع والقتل والإبادة الجماعية.

وناشد كل المنظمات الأممية والدولية الاضطلاع بدورها المنوط بها، مطالبًا كل دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الإدانات والتنديد والصمت، وممارسة دور عملي لوقف سياسة التجويع وفتح المعابر فوراً ووقف المجازر المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء.