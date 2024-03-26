سيناتور أمريكي: قرار مجلس الأمن بشأن غزة أزعج نتنياهو

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قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طوال شهر رمضان "أزعج" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعلى حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أشار ساندرز إلى أن نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي للولايات المتحدة بعد امتناعها عن التصويت ضد القرار.

وأوضح أن ما أزعج نتنياهو أكثر هو "إعادة 3.3 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل حربه غير الأخلاقية (على غزة). لا مزيد من المال لنتنياهو لتجويع الأطفال الفلسطينيين حتى الموت"، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي بيان آخر، انتقد السيناتور ساندرز وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت إن إسرائيل أعطت "ضمانات خطية" بأنها ستستخدم الأسلحة التي اشترتها من الولايات المتحدة "بما يتوافق مع القانون الدولي".

ووصف ساندرز ما ذكرته الخارجية الأمريكية عن كون إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي في حربها على غزة ولا تتدخل في المساعدات الإنسانية الأمريكية للفلسطينيين بأنه "هراء".

وقال السيناتور الأمريكي: "موقف وزارة الخارجية هو استهزاء بالقانون الأمريكي والضمانات المقدمة للكونجرس".

وشدّد على أن آلاف الأطفال الفلسطينيين يعانون الجوع لأن نتنياهو لا يسمح للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بدخول غزة.

وأمس، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار الذي أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.

وينص النص الرسمي للقرار على أنه "يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الرهائن".