 عقوبات أمريكية على وسطاء ماليين ومهربي مخدرات يدعمون نظام بشار الأسد في سوريا - بوابة الشروق
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عقوبات أمريكية على وسطاء ماليين ومهربي مخدرات يدعمون نظام بشار الأسد في سوريا

القاهرة - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 9:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 9:07 م

أعلنت الولايات المتحدة عن إدراج 11 فردا وكيانا على قوائم العقوبات لدعمها نظام الأسد في سوريا من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات، إضافة إلى فرض عقوبات على كيانات تساعد نظام الأسد على جني الملايين من قطاع التعدين.

وجاء ذلك في بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء.

وقال البيان: "لقد أصبحت سوريا في ظل نظام الأسد رائدة في إنتاج وتصدير الكبتاجون، وهو منشط من نوع أمفيتامين يسبب درجة عالية من الإدمان ويتم الإتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، ويجني نظام الأسد إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاجون غير المشروعة وتصدير السلع المستخرجة والمصدرة من سوريا بمساعدة كيانات أجنبية، ويعتمد النظام أيضا على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وتنفيذ التحويلات المالية بالنيابة عنه".

وأضاف: "تدعم الأرباح غير المشروعة التي يجنيها النظام من هذه الأنشطة قمع الأسد للسوريين وتقوض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع، وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لمواجهة النشاط المالي غير المشروع الخاص بالنظام ومكافحة تهريبه للكبتاجون وغيره من المخدرات الاصطناعية".

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