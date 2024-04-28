منتخب الجودو يحقق ذهبية الفرق في بطولة إفريقيا

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واصل المنتخب الوطني للجودو تقديم نتائجه المميزة، خلال مشاركته في منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 35 دولة، وتقام على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

وحصد المنتخب الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات الفرق، بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة (4-2).

وكان المنتخب بدأ مشواره بالفوز على منتخب السنغال في دور الـ8 بنتيجة (4-0)، قبل الفوز على منتخب المغرب في قبل النهائي بنتيجة (4-2)، والفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة (4-2).

ومثل منتخب مصر في منافسات الفرق كل من، عمر يسري (73 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (90 كجم) - محمد عبده (+100 كجم) - تسنيم رشدي (57 كجم) - فريدة مجدي (70 كجم) - صفا سليمان (+70 كجم)

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

وكان المنتخب الوطني قد حصد كأس البطولة على مستوى منافسات الفردي رجال وسيدات، بـ 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، وجاءت كالتالي:

وجاءت ميداليات منتخب الجودو خلال البطولة كالتالي:

عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية

علي حازم (90 كجم) - ميدالية ذهبية

محمد أبورقية (+100 كجم) - ميدالية ذهبية

يسري سامي (60 كجم) - ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن (66 كجم) - ميدالية فضية

محمد عبد الموجود (66 كجم) - ميدالية برونزية

كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية

آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية.