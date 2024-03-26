الكاكاو يكسر حاجز الـ10 آلاف دولار للطن عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 10 آلاف دولار للطن، وهو سعر قياسي غير مسبوق مع استمرار الارتفاع التاريخي للأسعار التي تضاعفت خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السوق تأثرت بالمحصول الضعيف في الدول الأفريقية الرئيسية المنتجة للكاكاو، وهو ما جعل العالم يواجه عجزا سنويا في الإمدادات للسنة الثالثة على التوالي. كما تعاني سوق الكاكاو العالمية من تداعيات ضعف عائدات زراعة الكاكاو في السنوات السابقة والخوف من عدم القدرة على تأمين الإمدادات الكافية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 5ر4% إلى 10080 دولارا للطن في تعاملات بورصة نيويورك اليوم، وهو سعر لم يكن متخيلا منذ شهور قليلة بحسب بلومبرج.

في الوقت نفسه، دفع ارتفاع الأسعار المستمر المقياس الفني للأسعار إلى منطقة ذروة الشراء خلال معظم الشهرين الماضيين، رغم استمرار ارتفاع أسعار الكاكاو.

وقال بول جوليوس المحلل في رابو بنك بلندن "عندما تصل الأسعار إلى هذا المستوى يكون من الصعب القول ما إذا كانت هذه الأسعار مبررة.. وعندما يحدث تراجع في السوق، تبدو أنها ستعود للارتفاع مرة أخرى في ظل وجود مشترين صافيين".

ومع تقدم التعاملات فقد الكاكاو جزءا من مكاسبه حيث بلغت نسبة الارتفاع 5ر3% إلى 9991 دولارا للطن، في حين ارتفع سعر السكر الخام بنسبة 1% كما ارتفع سعر قهوة أرابيكا أيضا.

وارتفع سعر العقود الآجلة الأكثر تداولا في بورصة لندن بأكثر من الضعف خلال العام الحالي.