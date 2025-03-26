مجلة ذا أتلانتيك تكشف عن خطة الهجوم الأمريكي ضد الحوثيين

قررت مجلة «ذا أتلانتيك» الكشف عن خطة الهجوم الأمريكي ضد الحوثيين يوم 13 مارس الجاري، وذلك بعدما قلّل كبار المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، من إضافة رئيس تحريرها جيفري جولدبرج، إلى مجموعة الدردشة السرية الخاصة على تطبيق «سيجنال».

وقالت المجلة في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إنها حجبت معلومات محددة تتعلق بالأسلحة وتوقيت الهجمات في بعض النصوص، تجنبًا لتعريض حياة الأمريكيين للخطر.

ورأت المجلة أن «هناك مصلحة عامة واضحة في الكشف عن نوع المعلومات التي أدرجها مستشارو ترامب في قنوات الاتصال غير الآمنة، لا سيما وأن كبار المسئولين في الإدارة يحاولون التقليل من أهمية الرسائل التي تمت مشاركتها».

ونوهت أن المعلومات الواردة في المحادثة، خاصةً مواعيد إقلاع الطائرات الأمريكية إلى اليمن، لو وقعت في أيدٍ غير أمينة خلال تلك الساعتين الحاسمتين، لكان الطيارون الأمريكيون وغيرهم من الموظفين الأمريكيين قد تعرضوا لخطر أكبر مما قد يواجهونه عادةً.

وأوضحت المجلة أن رئيس تحريرها أضيف إلى المجموعة الساعة 11:44 صباحا (بالتوقيت المحلي)، قبل 31 دقيقة من انطلاق أولى الطائرات الحربية الأمريكية، وقبل ساعتين ودقيقة واحدة من بداية الفترة التي كان من المتوقع فيها أن يُقتل «هدف حوثي رئيسي».

وبحسب «ذا أتلانتيك»، أرسل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، رسالة الساعة 14:10 (بالتوقيت المحلي)، أفاد فيها بإطلاق المزيد من طائرات F – 18، وإطلاق صواريخ توماهوك من البحر، داعيًا بالتوفيق للجنود.

وبعد فترة وجيزة، أرسل نائب الرئيس جيه دي فانس، رسالة نصية إلى المجموعة، يقول فيها: «سأتلو صلاة من أجل النصر».

وبحلول الساعة 1:48 مساء، أرسل مستشار الأمن القومي مايك والتز، رسالة تضمنت معلومات استخباراتية آنية حول الأوضاع في موقع الهجوم، الذي رجحت الصحيفة أنه حدث في صنعاء.

وبعد ست دقائق، كتب نائب الرئيس، الذي بدا مرتبكًا من رسالة والتز: «ماذا؟»، ليرد مستشار الأمن القومي في الساعة الثانية ظهرًا: «أكتب بسرعة كبيرة، الهدف الأول – كبير مسئولي الصواريخ في جماعة الحوثي - تأكدنا من هويته وهو يدخل مبنى صديقه، وقد انهار الآن».

وردّ فانس بعد دقيقة: «ممتاز»، وبعد 35 دقيقة، كتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف: «بداية موفقة»، وأتبعه والتز برسالة نصية تتضمن رموزًا تعبيرية لقبضة والعلم الأمريكي ونار.

وفي وقت لاحق من ظهر ذلك اليوم، أرسل هيجسيث: «القيادة المركزية الأمريكية كانت ولا تزال على المسار الصحيح»، ثم أخبر المجموعة بعد ذلك أن «الهجمات ستستمر».

والاثنين، كشف رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» جيفري جولدبرج، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق «سيجنال» تضم كبار مسئولي إدارة ترامب؛ يناقشون خلالها خططا عسكرية سرية للهجوم على الحوثيين في اليمن.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، وشارك فيها وزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، واستخدمت منصة «سيجنال» التي تحذف رسائلها تلقائيا، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك قانون السجلات الرئاسية.