المفوضية الأوروبية تتعهد بدعم إذاعة راديو أوروبا الحرة وسط تقليص الميزانية

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بدعم إذاعة "راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تواجه الإغلاق بسبب تقليص الميزانية الكبيرة من قبل الحكومة الأمريكية.

وقالت فون دير لاين في منشور على "إكس" اليوم الأربعاء:"راديو أوروبا الحرة يقدم تقارير مستقلة للعديد من البلدان التي تتعرض فيها حرية الإعلام للتهديد".

وأشارت إلى أنها ترغب في العمل مع شركاء مثل ألمانيا وجمهورية التشيك والسويد لدعم "الصحافة الحائزة على جوائز" التي تقدمها هذه الإذاعة، دون أن تحدد شكل هذا الدعم.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليصات كبيرة في ميزانية وكالة الإعلام العالمي الأمريكية، التي تشرف على جميع وسائل الإعلام الأجنبية الممولة من الحكومة الأمريكية غير التابعة للسيطرة العسكرية.

وأعلن راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي لاحقا أن وكالة الإعلام العالمي الأمريكية أنهت رسميا اتفاقية التمويل الحالية.

وقد رفعت الإذاعة دعوى قضائية ضد وكالة الإعلام العالمي الأمريكية، معتبرة أن حجب الأموال غير قانوني لأن الأموال كانت قد خصصت صراحة من قبل الكونجرس الأمريكي.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة في واشنطن أمرا زمنيا مؤقتا يضمن استمرار عمل المحطة حتى يتم إصدار حكم نهائي، مما حال دون الإغلاق الفوري للإذاعة، وفقًا لما ذكره متحدث باسم "راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي". ومن المتوقع صدور حكم في الأسابيع القادمة.

وتناقش عدة دول أوروبية، بقيادة جمهورية التشيك-التي يقع فيها مركز بث المحطة-سبل الحفاظ على "راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي"، التي تنتج برامج تلفزيونية وإذاعية بالروسية والأوكرانية والبيلاروسية والعديد من اللغات الأخرى، وتوزع المحتوى عبر الإنترنت أيضا.

وقد كانت الإذاعة لفترة طويلة شوكة في خاصرة القيادة الروسية. ففي فبراير 2024، صنفت موسكو "راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي" على أنها "منظمة غير مرغوب فيها".