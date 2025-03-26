كولر يستعين بفريق الشباب لتجهيز الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

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واصل فريق الأهلي تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب التتش في الجزيرة، استعدادا لمباراة الهلال السوداني التي تجمع ‏الفريقين في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.‏

بدأ المران بفقرة بدنية لمدة 15 دقيقة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة القادمة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرات تجهيز الحراس.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل إجراء تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين.

وشارك في التقسيمة عناصر ‏من فريق الشباب بالأهلي لتعويض تواجد الدوليين في معسكرات المنتخبات الوطنية خلال شهر مارس الجاري.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.