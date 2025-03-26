الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض حظر قيادة شامل على مرتكبي المخالفات الجسيمة لقوانين المرور

قد يواجه أي شخص يرتكب انتهاكا جس قد يواجه أي شخص يرتكب انتهاكا جسيما لقوانين المرور في إحدى دول الاتحاد الأوروبي قريبا حظر قيادة يشمل جميع دول التكتل، وفقا لاتفاق مبدئي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء.يما لقوانين المرور في إحدى دول الاتحاد الأوروبي قريبا حظر قيادة يشمل جميع دول التكتل، وفقا لاتفاق مبدئي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء.

وتوصل ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق يهدف إلى ضمان محاسبة المخالفين الجسيمين لقوانين المرور في جميع الدول الأعضاء في المستقبل، بغض النظر عن الدولة التي أصدرت رخصة القيادة الخاصة بهم.

وبموجب القانون الحالي، إذا عوقب السائق بسحب رخصته بسبب ارتكاب مخالفة مرورية في دولة من دول الاتحاد الأوروبي لم تصدر رخصته، فإن العقوبة تُطبق في معظم الحالات فقط في الدولة التي وقعت فيها المخالفة.

أما الاتفاق الجديد، فسيؤدي إلى تمرير قرارات سحب أو تعليق أو تقييد الرخصة إلى الدولة التي أصدرتها، والتي ستكون ملزمة بتنفيذ العقوبة وضمان تطبيقها في جميع الدول الأعضاء الأخرى.

ومن المقرر أن تُطبق القواعد الجديدة على "أخطر المخالفات المرورية"، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وتجاوز السرعة بشكل خطير، أو التسبب في حوادث أدت إلى الوفاة أو إصابات خطيرة.

وستشمل الإجراءات حالات حظر القيادة التي لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، وتلك التي استُنفِدت فيها جميع السبل القانونية للطعن.

ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية إمكانية توسيع قائمة المخالفات المرورية التي تستوجب تطبيق العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.



ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي ليصبح ساريا.