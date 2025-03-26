وزارة الصحة السعودية: ضبط طبيب وافد في الرياض لمخالفته أنظمة مزاولة المهنة وارتكابه جرائم معلوماتية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ضبط طبيب وافد يعمل في منشأة صحية خاصة بالرياض، لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهات الأمنية المختصة.

بدأت القضية عندما تم تداول مقاطع مصورة ومحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر ممارسات غير مهنية ومسيئة من قبل الطبيب داخل المنشأة الطبية.

وأثارت هذه التصرفات ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين والمقيمين، مما دفع الوزارة إلى التحرك الفوري وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة.

وبعد التأكد من صحة الأدلة المتداولة، تبين أن الطبيب خالف عدة أنظمة، من بينها نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحدد المعايير المهنية والأخلاقية للممارسين الصحيين، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الصحة على أنها لن تتهاون مع أي إساءة تصدر عن ممارس أو منشأة صحية تمس كرامة المرضى أو المجتمع.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية عبر قنوات الاتصال الرسمية.