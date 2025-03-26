صحة غزة: 4500 حالة بتر بينهم 800 طفل و540 سيدة في القطاع

قال المدير العام في وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات القطاع تفتقد لأبسط المقومات و80 % من المرضى لا يجدون أدويتهم.

وأكد البرش أن هناك تدهور دراماتيكي في القطاع الصحي وننتظر وفيات في كل لحظة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وكشف عن وجود 4500 حالة بتر بينهم 800 طفل و540 سيدة.

وتستهدف إسرائيل بشكل متكرر للمقدرات الطبية والمستشفيات، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر مستوى الرعاية الطبية، خاصة مع قطع الإمدادات الطبية ومنع إدخال المستشفيات الميدانية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية وتوافد الجرحى بأعداد كبيرة لأقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء 18 مارس، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.