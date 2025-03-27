محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة القدر

شهد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى "ليلة القدر"، الذي أقيم بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية وعلماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من أهالي وأبناء محافظة سوهاج.

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح، تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ووكيل وزارة الأوقاف كلمات تحدثا فيها عن فضل ليلة القدر وأهمية هذه الليلة المباركة في حياة المسلمين، داعين الجميع للتحلي بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستفيد المسلمون من هذا الشهر الفضيل في زيادة الطاعات والعبادات، واختتم الاحتفال بتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية.

وهنأ محافظ سوهاج، الأمة الإسلامية عامة وأهالي وأبناء سوهاج بشكل خاص بمناسبة هذه الذكرى الطيبة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والبركات.

وسلم المحافظ، شهادات التقدير لعدد من أبناء المحافظة ممن أتموا حفظ القران الكريم وتم تسليمهم هدايا وزارة الأوقاف، متمنيا لهم التوفيق والاستمرار على هذا النهج القويم.