أردوغان يتهم المعارضة بتخريب الاقتصاد التركي خلال احتجاجات على احتجاز عمدة إسطنبول

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المعارضة السياسية بـ"إغراق الاقتصاد" من خلال أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد على خلفية القبض على عمدة إسطنبول، الذي يعد المتحدي الأكبر لحكم أردوغان الممتد منذ 20 عاما.

وكان الحزب، الذي ينتمى له عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قد دعا لمقاطعة الشركات التي تقول إنها تدعم حكومة أردوغان.

واتهم الرئيس التركي، المعارضة بأنها "يائسة للغاية لدرجة أنها سوف تلقي الدولة والأمة في النار".

وأضاف أردوغان، في خطابه لنواب حزبه العدالة والتنمية: "سوف يتم محاسبة مرتكبي التخريب الذي يستهدف الاقتصاد التركي أمام المحاكم".

وكان قد تم إلقاء القبض على إمام أوغلو منذ أسبوع، ويواجه اتهامات تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب في بلدية إسطنبول بالاضافة إلى نحو 90 مشتبها بهم.

وأصدرت المحكمة، أمرا باحتجازه الأحد الماضي، ولم يتم الإعلان عن موعد للمحاكمة بعد.

ويعتقد الكثيرون، أن القضية ضد إمام أوغلو ذات دوافع سياسية.

وقالت الحكومة، إن النظام القضائي لا يخضع للنفوذ السياسي.