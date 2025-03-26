 رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لمدة 5 أعوام - بوابة الشروق
الأربعاء 26 مارس 2025 1:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لمدة 5 أعوام

نيامي (النيجر) - أب
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 12:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 12:48 م

أدى رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة انتقالية لمدة 5 أعوام وفقا لميثاق جديد يحل محل دستور البلاد.

وقال السكرتير العام للحكومة ماهامان رفاعي إن الفترة الانتقالية " المرنة" ومدتها خمسة أعوام تبدأ اليوم الأربعاء. وكان رفاعي يتحدث خلال مراسم بالعاصمة نيامي، حيث صدق المؤتمر الوطني الأخير على الميثاق الانتقالي الجديد الذي أوصى به مؤتمر وطني مؤخرا.

كما تم ترقيه تشياني لرتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش، مما يرسخ قبضته على السلطة منذ يونيو 2023 عندما قاد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب للبلاد.

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