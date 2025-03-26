محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم في قليوب

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، احتفالية تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم، التي أُقيمت بمقر مؤسسة مجاهد نصار بقرية ميت حلفا، مركز قليوب. وشملت المسابقة خمسة مستويات: حفظ القرآن الكريم كاملاً، نصف القرآن الكريم، ربع القرآن الكريم، حفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء، وذلك على مستوى مدينة شبرا الخيمة، تحت إشراف شيوخ من الأوقاف والأزهر.

حضر الاحتفالية النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، والنائب درويش مرعي، عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، والشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم فقرة قدمها أحد المتسابقين الفائزين في وصف القرآن الكريم، بالإضافة إلى ابتهالات ومدائح دينية.

في كلمته، قدمَّ المحافظ التهنئة للحاضرين بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن سعادته بحضور الاحتفالية ومشاركة الفائزين فرحتهم. وأكد أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس النشء عظمة الدين الإسلامي وقيمه السامية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأبناء استحقوا هذا التكريم بجدارة لحفظهم كتاب الله.

كما هنأ المحافظ الأمهات الحاضرات، مشيدًا بدورهن في تشجيع أبنائهن على حفظ القرآن الكريم، ومؤكدًا حرصه على دعم حفظة القرآن والمشاركة في تكريمهم، وتقديمهم كنماذج يُحتذى بها في التحلي بأخلاق القرآن.

اختُتمت الاحتفالية بتكريم المحافظ لحفظة القرآن الكريم من الشباب والفتيات، كما تم إجراء سحب عشوائي على ثلاث رحلات عمرة، مُهداة من النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.