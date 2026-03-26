الصحة توقع بروتوكول تعاون مع السودان لمكافحة بعوضة الجامبيا الناقلة للملاريا

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مشترك مع الجانب السوداني لمكافحة بعوضة الجامبيا، الناقل الرئيسي لمرض الملاريا، من خلال تعزيز الرصد والتقصي الوبائي، التشخيص، العلاج، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، ومن الجانب السوداني الدكتور علي بابكر سيد، وكيل وزارة الصحة الاتحادية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يهدف إلى حماية صحة المواطنين في البلدين، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، وتوحيد الجهود للحد من انتشار المرض والسيطرة الفعالة عليه.

ويتضمن البروتوكول محاور رئيسية منها:

• أعمال الاستكشاف والمكافحة والتقصي الوبائي الدوري

• رصد ومكافحة البعوض في طوره المائي والطائر

• سحب عينات دم دورية وفحصها مع تقديم العلاج اللازم

• استخدام المبيدات المناسبة في وسائل النقل ورش المنازل

• متابعة مقاومة النواقل للمبيدات ورصد فعالية أدوية الملاريا

• تبادل التقارير الشهرية وتبادل الخبرات الفنية

• تدريب الكوادر الطبية في البلدين

وحضر مراسم التوقيع من الجانب المصري:

• الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان

• الدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية

• الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض

• الدكتور أحمد البري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المدارية

• الدكتور وائل قرطيم، مدير عام الإدارة العامة لناقلات الأمراض

• الدكتورة ريهام نيازي، مسئول الشئون الإفريقية والدعم الخارجي وعلاج المرضى الوافدين

• الدكتور محمد يحيى، منسق توقيع مذكرات التفاهم بمكتب المستشار

ومن الجانب السوداني:

• الدكتور ساني حسن، وزير الصحة بالولاية الشمالية

• الدكتور علي بابكر سيد، وكيل وزارة الصحة الاتحادية

• عماد الدين مصطفى عدوي، السفير السوداني بالقاهرة

• الدكتور خضر فيصل، المستشار الطبي بالسفارة السودانية بالقاهرة

• الدكتور حسام حسين، الدبلوماسي سكرتير ثانٍ بالسفارة السودانية بالقاهرة

كما شارك من وزارة الخارجية المصرية المستشار خالد حسين، من إدارة السودان وجنوب السودان.

وتؤكد الوزارة أن هذا البروتوكول يعكس التزام مصر بدعم الجهود الإقليمية لمكافحة الأمراض المعدية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة لضمان صحة وسلامة المواطنين.