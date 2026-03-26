ترامب: السيطرة على نفط إيران خيارا مطروحا

أعلن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب،​ أن السيطرة على نفط إيران خيارا مطروحا، مشيرا إلى أن الهدية الإيرانية التي تحدث عنها كانت عبور 10 ناقلات محملة بالنفط عبر ​مضيق هرمز​ ترفع العلم الباكستاني.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض مساء اليوم الخميس، إنه تم تدمير الكثير من مخزون إيران من الصواريخ الباليستية والمسيرات ومصانعها.

وأضاف أنه تم كذلك تدمير جميع القوارب الإيرانية المخصصة لزرع الألغام، مبينا في الوقت ذاته أنه لا يدري ما إن كانت إيران قد نشرت ألغاما في مضيق هرمز أم لا، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وكشف ترامب أن إيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ على إحدى القطع الأمريكي الثمينة للغالية، إلا أنه تم إسقاط جميع الصواريخ، موضحا أنه غير مكترث لإبرام اتفاق مع إيران، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأهداف التي نريد ضربها قبل انتهاء الحرب.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إنتاج بلاده من النفط أكثر من إنتاج السعودية وروسيا.

ولفت ترامب إلى أن طلب المساعدة من دول الناتو لفتح مضيق هرمز كان اختبارا لتلك الدول، مشددا على أن بلاده ليست بحاجة إلى الناتو.

وقال ترامب إنه لا يستطيع أن يجزم أن تقوم واشنطن بحماية دول الناتو في المستقبل