رئيس وزراء المجر يهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا

هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، بأنه "سيوقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا إذا لم تستأنف كييف إمدادات النفط إلى المجر".

وقال أوربان، حسبما أوردت صحيفة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية، "تعمل أوكرانيا منذ 30 يومًا على عرقلة تشغيل خط أنابيب النفط دروجبا. وقد نجحنا حتى الآن في الصمود في وجه ضغوط وابتزاز الأوكرانيين".

وأضاف "من أجل كسر الحصار النفطي وضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، يتعين علينا الآن اتخاذ إجراءات. سنوقف تدريجيًا شحنات الغاز من المجر إلى أوكرانيا وسنقوم بتخزين الغاز المتبقي محليًا".

ويعد هذا الإعلان أحدث تصعيد في الخلاف الدائر بين بودابست وكييف، والذي شهد قيام أوربان بعرقلة قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا واتهامه كييف بالتباطؤ في إصلاح خط الأنابيب.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة العالمية ارتفاعًا بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، رغم أن أوربان شدد على أن الغاز في بلاده لا يزال من بين أرخص أنواع الغاز في أوروبا.