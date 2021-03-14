وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا إلى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.

وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "الشحنة الجديدة من اللقاح تأتي ضمن جدول التسليم الأسبوعي المتعاقد عليه مع شركة "فايزر".

وكانت الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 6034 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى مليون و313 ألفا و22 إصابة.

ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.