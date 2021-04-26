إسرائيل تقرر إغلاق مساحة الصيد البحري لغزة كليا ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

أعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، إغلاق مساحة الصيد البحري في قطاع غزة كليا.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تم اتخاذ القرار "ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة الليلة".
وأكد أن حركة حماس تتحمل "مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، وتداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني إسرائيل".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الليلة الماضية شهدت استمرار إطلاق قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" اثنين منها فيما سقط الثالث في غزة.
ومنذ مساء الجمعة تم رصد إطلاق 40 صاروخا من القطاع باتجاه إسرائيل.
وتزامن هذا مع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في القدس.