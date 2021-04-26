استخدام منظار الموجات فوق الصوتية في التخلص من كيس كبير ببنكرياس مريض بدون جراحة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبى فى علاج مريض يعانى من التهاب ببنكرياسى مزمن، حيث تم لأول مرة استخدام منظار الموجات فوق الصوتية فى التخلص من كيس كبير في بنكرياس المريض بدون جراحة.

وأشاد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالفريق الطبي الذي شارك في إجراء المنظار ونجاحه في علاج المريض دون تدخل جراحي.

وأكد حرصه على دعم المستشفيات الجامعية وتوفير أحدث الاجهزة الطبية لتقديم خدمات طبية للمرضى بجودة عالية.

وأوضح الدكتور محمد البديوي مدير مستشفى الباطنة الجامعي بطنطا، أنه فور استقبال الحالة تم عمل كل الفحوصات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن وتجهيز المريض لعمل منظار بوحدة المناظير، وتوفير كل الإمكانيات لعمل مثل هذه الحالات النادرة.

وبين الدكتور محمد عنبة أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب ورئيس وحدة المناطير بالمستشفى، أنه شارك مع الدكتور أحمد فوزى وفريق وحدة المناظير فى إجراء المنطار حيث تم تصفية الكيس عن طريق تركيب دعامة تصل بينه وبين المعدة وذلك باستخدام منظار موجات فوق صوتية.

وأشار إلى أن هذه أول مرة في جامعة طنطا يتم فيها عمل هذا المنظار.