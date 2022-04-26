بولندا: الأسلحة الألمانية لأوكرانيا غير كافية

رحب نائب وزير الخارجية البولندي، شيمون شينكوفسكي بقرار ألمانيا إرسال أنظمة أسلحة مضادة للطائرات إلى أوكرانيا،منتقدا في الوقت نفسه الخطوة ووصفها بأنها غير كافية.

وقال شينكوفسكي إن الموافقة على إرسال شركة "كراوس-مافاي فيجمان" الألمانية لصناعة الأسلحة منظومات "شيتا" المضادة للطائرات، والمعروفة باسم "جيبارد" في ألمانيا- إلى أوكرانيا من مخزونها لا يمكن إلا أن يكون خطوة أولى.

تابع شينكوفسكي:"مركبات جيبارد المدرعة غير كافية. نحن نقوم بأكثر مما تفعله ألمانيا، والدول الأخرى تفعل المزيد".

وقال شينكوفسكي في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال زيارة لبرلين: "في بولندا ودول أخرى في شرق أوروبا، يتساءل الكثيرون عن اللعبة التي تلعبها ألمانيا حقا في النزاع الأوكراني"، مضيفا أن هناك شكوكا حول إمكانية الاعتماد على ألمانيا، وقال: "أتمنى ألا تزداد هذه الشكوك، بل أن تنخفض. نحتاج هنا إلى إشارات واضحة من ألمانيا".

وعلى وجه التحديد طالب نائب وزير الخارجية البولندي الحكومة الألمانية برفض واضح لتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، والموافقة السريعة على تسليم مدافع "هاوتزر" من مخزونات جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية السابقة من إستونيا إلى أوكرانيا، وقال في إشارة إلى رفض ألمانيا توريد أسلحة لأوكرانيا: "نحن في وضع خاص. وفي الوضع الخاص يجب اللجوء أيضا إلى وسائل خاصة... لذلك ننتظر عبارات قوية وأفعالا قوية من الحكومة الألمانية وليس تعتيما للحقائق".

وتدرس الحكومة الألمانية طلب إستونيا بمنحها تصريح لتسليم أسلحة إلى أوكرانيا. وهذا التصريح ضروري لأن مدافع هاوتزر من مخزون ألمانيا الشرقية السابقة تم بيعها أولا إلى فنلندا بشروط، ثم تم تسليمها لاحقا إلى إستونيا من هناك. كما تطالب أوكرانيا بإمدادات أسلحة من ألمانيا للدفاع ضد هجوم روسي محتمل واسع النطاق، بما في ذلك سفن حربية وأنظمة دفاع جوي. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك رفضهما لتوريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

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