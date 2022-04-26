قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لا يمتلك صلاحيات لإجراء تحقيقات في مزاعم جرائم الحرب التي وقعت في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، ومنظومات حقوق الإنسان، ولجان التحقيق، الجهات المنوط بها ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، مساء الثلاثاء: «لا أتطلع لتفعيل التحقيقات في جرائم الحرب بمبادرة ذاتية»، مشددًا على أهمية وجود تحقيقات مستقلة وحيادية، لملاحقة المذنبين.

وانضمّ مكتب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الاثنين، إلى التحقيق الأوروبي الجاري حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في تعاون غير مسبوق أعلنه كلّ من خان والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي «يورودجاست».

وقال خان في بيان إنّ الوضع في أوكرانيا «يتطلّب عملاً جماعياً من أجل الحصول على أدلّة ذات صلة وفي نهاية المطاف التأكّد من أنّها ستُستخدم بطريقة فعّالة في الإجراءات الجنائية»، معتبراً هذا التعاون بين مكتبه ويورودجاست «خطوة تاريخية».

بدورها قالت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في بيان إنّ فريق التحقيق المشترك، الذي تمّ تشكيله في مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، وبدعم من يورودجاست، يرمي إلى تسهيل عمل المحقّقين والملاحقات القضائية في الدول المعنيّة، بالإضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال على المحكمة الجنائية الدولية.

وتتّهم الحكومة الأوكرانية ودول في الاتحاد الأوروبي القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي بيانها أوضحت يورودجاست، أنّ «المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمدّعين العامّين في الدول الثلاث المعنية وقّعوا اتفاقية حول أول مشاركة من نوعها لمكتب المدّعي العام في فريق تحقيق مشترك».