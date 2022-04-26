عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد مشاهد لآثار انفجار حافلة قتل فيه ثلاثة صينيين وباكستاني في مدينة كراتشي الواقعة جنوب باكستان.

ووقع، مساء اليوم الثلاثاء، انفجار في مدينة كراتشي جنوب باكستان، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة مواطنين صينيين.

وأعلن المتمردون الانفصاليون البلوتش، أن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة صينيين بالقرب من معهد صيني تابع لجامعة كراتشي في جنوب باكستان، اليوم (الثلاثاء)، نفّذته امرأة.

وقالت المجموعة على «تلجرام»، إن جيش تحرير بلوشستان «يقبل المسؤولية عن الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم (الثلاثاء) على الصينيين في كراتشي»، مشيرة إلى أن هذه العملية الانتحارية هي الأولى التي تنفذها امرأة.