مصرع شخص وإصابة 3 آخرين صدمتهما سيارة نقل بالوراق

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون، بعدما صدمتهم سيارة نقل أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة بسوس نطاق الوراق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة نقل ب 4 أشخاص، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.