 الأمم المتحدة: لا مؤشر على استعداد طرفي النزاع في السودان للتفاوض - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: لا مؤشر على استعداد طرفي النزاع في السودان للتفاوض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 5:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 5:21 ص

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس الثلاثاء إنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد القوتين العسكريتين المتناحرتين في البلاد للتفاوض مع بعضهما البعض مع استمرار القتال على الرغم من هدنة الثلاثة أيام التي بدأت ليل الإثنين/الثلاثاء.

وأضاف بيرتس في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أن الطرفين المتحاربين ما زالا مقتنعين بأن "تأمين نصر عسكري على الآخر ممكن" وأن أيا منهما "غير مستعد للتفاوض بجدية".

وقال بيرتس، متحدثا إلى المجلس من مدينة بورتسودان "هذا خطأ في التقدير".

وقال المبعوث الأممي إنه على اتصال منتظم مع القائدين المتناحرين اللذين يقاتلان من أجل السيطرة على الدولة، حيث اندلع قتال عنيف قبل أكثر من أسبوع.

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