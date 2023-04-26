أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول اتصال بين الزعيمين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأبلغ شي بينج، زيلينسكي أن "التطور بالغ التعقيد للأزمة الأوكرانية، كان له تأثير كبير على الوضع الدولي"، لافتا إلى أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع، بحسب نبأ عاجل نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد أن الصين "وقفت دائماً إلى جانب السلام في الأزمة الأوكرانية، وأن موقف الصين الأساسي هو الحض على السلام، وعقد محادثات".

وشدد على أن الصين ستصر على الإقناع بأهمية عقد محادثات سلام، ودعم ذلك، وكذلك القيام بجهود لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال زيلينسكي إنه أجرى حديثاً "طويلاً ومهماً" مع نظيره الصيني.

وكان من المنتظر أن تجري هذه المكالمة قبل فترة، حيث أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 13 مارس الماضي، أن شي يخطط للتحدث إلى زيلينسكي عبر الفيديو عقب زيارته إلى روسيا ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين. إلا أن شي لم يجر مكالمة مع زيلينسكي.