تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية وتكريم المتميزين في المجلس التنفيذي لكفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، مندوبا عن مدير أمن كفرالشيخ، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.



ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة المحافظ، على إنشاء مكتب صحة بقرية 13 الخفير - التفتيش الحامول فصلاً عن الوحدة الصحية بقرية 7 السلام، كما وافق على تخصيص مساحة 3 قراريط لإقامة محطة رفع صرف صحى الكفر الشرقى بالحامول.



كما كرم محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، على جهوده التي قدمها خلال فترة عمله وكيلا لوزارة الأوقاف، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة، كما كرم محمد عطية عبد الرحيم الدسوقي، مساعد رئيس حي شرق للإزالات والإشغالات، ومحمد صلاح عبدالجليل أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، لتميزهما في عملهما.