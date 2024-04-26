توقعات مخيبة للأمال لشركة إنتل في البورصة الأمريكية

انخفضت أسهم شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق بنسبة 9% في فترة ما بعد ساعات التداول في البورصة الأمريكية يوم الخميس، بعد أن جاءت التوقعات بشأن الإيرادات ما بين 5ر12 مليار دولار و 5ر13 مليار دولار خلال الربع الحالي.

وتوقع المحللون حوالي 6ر13 مليار دولار في المتوسط. وانخفضت أيضا التوقعات بشأن الأرباح المعدلة لكل سهم بشكل كبير مقارنة مع التوقعات.

وأظهرت التوقعات أن المدير التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر لا يزال أمامه الكثير من العمل الشاق في إعادة تنظيم الشركة التي كانت في وقت ما مهيمنة على صناعة الرقائق.ويريد جيلسنجر تحقيق تحولا بعمليات جديدة لإنتاج مزيد من الرقائق الفعالة.

وزادت إنتل من إيراداتها في الربع الماضي بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 7ر12 مليار دولار، منخفضة بشكل طفيف عن توقعات السوق. وكانت المحصلة النهائية خسارة 400 مليون دولار بعد خسارة 8ر2 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.