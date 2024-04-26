ضبط 8364 كيلو دجاج و1000 كيلو أسماك و500 كيلو كبده مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف محمد عبدالعال، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين، من شن حملات تموينية بالبحيرة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط 8364 كيلو دواجن مجمدة، و1000 كيلو أسماك مجمدة، و500 كيلو كبده مجمدة، و120 شيكارة أرز أبيض، و120 شيكارة لب كوسة مستوردة، و50شيكارة أسمنت وجميعها سلع مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وضبط كمية من السجائر، ومحضرين علامات وبيانات، وضبط كمية قدرها 2500 لتر صابون سائل بدون علامات وبيانات، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار المخابز السياحية.

وتستمر الحملات التموينية لضبط الأسواق.