وزير الزراعة الأوكراني يستقيل على خلفية شبهات فساد

قدم وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، المتّهم بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة قبل انضمامه إلى الحكومة، استقالته في رسالة نشرها رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك، يوم الخميس.

وقال رئيس البرلمان في صفحته على "فيسبوك" إن البرلمان "تلقى خطاب استقالة من ميكولا سولسكي".

وجاء في الرسالة "أطلب منكم قبول استقالتي من منصب وزير السياسة الزراعيّة والغذاء"، ويتعيّن الآن على المسؤولين المنتخبين الموافقة على استقالته.

وقد تم الكشف على قضايا فساد كثيرة في أوكرانيا في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات خصوصا داخل الجيش.

وأكد سولسكي أنه كتب هذه الرسالة، معتبرا أنها "الشيء الصحيح الذي يجب فعله". وقال إنّه مستعدّ "لمواصلة العمل" إذا رفض البرلمان قبول استقالته.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد الثلاثاء الماضي، أن سولسكي يُشتبه في أنه استولى على أراض مملوكة للدولة بـ"قيمة تبلغ حوالى 6.9 ملايين يورو" و"حاول الاستيلاء على أراض أخرى" تبلغ قيمتها نحو 4.5 ملايين يورو.

وتُعدّ مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.