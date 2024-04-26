تفاصيل انتفاضة الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل دعما لغزة

تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتشمل عشرات الجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف الولايات، تخللها اعتقال عشرات المتظاهرين.

ومنذ أيام، يواصل مئات الطلاب احتجاجهم في عدة جامعات أمريكية للمطالبة بـ"وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تتربح من الاجتياح الإسرائيلي".

ووجهت مؤسسات أمريكية وأعضاء في الكونجرس اتهامات بـ"معاداة السامية" لمشاركين في الاحتجاجات، على خلفية مطالبتهم بضرورة وقف إسرائيل قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة.

كما اجتاحت قوات الأمن الأمريكية عديد من الحرم الجامعية ونكلت بمئات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس واعتقلت العشرات منهم.

وتوسعت الاحتجاجات الطلابية لتشمل عدة جامعات منها كولومبيا وتكساس وأوهايو وهارفارد وغيرها من الجامعات البارزة في الولايات المتحدة.

وفيما يلي جدول زمني أعدته وكالة "الأناضول" لأهم الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، حتى مساء الخميس.

* جامعة كولومبيا

في 18 أبريل الجاري بدأ طلاب متضامنون مع فلسطين بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة.

والجمعة الماضي، اعتقلت الشرطة 108 طلاب خلال المظاهرات، بعدما سمحت رئيسة الجامعة نعمت شفيق لشرطة نيويورك بإخلاء المخيم الاحتجاجي.

وفي بيان لاحق، قالت الجامعة إن حوارات مع المحتجين أحرزت "تقدما مهما"، حيث التزم الطلاب "بتفكيك وإزالة عدد كبير من الخيام ومغادرة من لا ينتمي إلى الجامعة".

* جامعة تكساس

اعتقلت الشرطة، أمس الخميس، أكثر من 20 طالبا متظاهرا في جامعة تكساس بمدينة أوستن، بعد طلب مسئولي الجامعة وحاكم المدينة بتدخل السلطات.

وقال متظاهرون إنهم خططوا للإضراب والتوجه إلى حديقة الحرم الجامعي الرئيسية، حيث سيقيمون فعاليات طيلة فترة الظهيرة مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، لكن الجامعة قالت في بيان إنها "لن تتسامح مع الاضطرابات" كتلك التي تحدث في جامعات أخرى.

وأفادت شرطة مقاطعة ترافيس بأنه تم سجن 57 شخصا، ووجهت إليهم تهم بالتعدي الجنائي عقب الاحتجاجات الجامعية.

* جامعة كاليفورنيا الجنوبية

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، 93 طالبا في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، شاركوا باحتجاجات ضد إسرائيل بدأت في الجامعة قبل أيام.

ولم تسمح شرطة لوس أنجلوس للطلاب بنصب الخيام في أجزاء معينة من الحرم الجامعي، وشرعت في إصدار تحذيرات للمتظاهرين بالتفرق.

وأغلقت الشرطة الحرم الجامعي الرئيسي أمام العامة، واتخذت إجراءات أمنية واسعة النطاق في المنطقة المحيطة.

* جامعة أوهايو

اعتقلت قوات الأمن الجامعي، الثلاثاء، اثنين من الطلاب المشاركين في احتجاجات بحرم جامعة أوهايو بمدينة كولمبوس، ووجهت إليهما تهمة "التعدي الجنائي".

وتجمع نحو 50 متظاهرا في مدرج الحرم الجامعي لتبادل قصصهم بشأن علاقاتهم بالشعب الفلسطيني قبل البدء في مسيرة، لتتدخل قوات أمن الجامعة وتعتقل اثنين من المتظاهرين واحالتهم إلى مكتب سلوك الطلاب بالجامعة.

* جامعة هارفارد

في محاولة لمنع الاحتجاجات الطلابية، أغلقت جامعة هارفارد في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، معظم بواباتها قبل بدء الدراسة، الاثنين الماضي، ونشرت لافتات تحذر من إقامة خيام في الحرم الجامعي "دون إذن".

ورغم ذلك، تمكن متظاهرون، الأربعاء، من نصب 14 خيمة، عقب مسيرة احتجاجية ضد تعليق الجامعة عمل "لجنة طلاب جامعة هارفارد للتضامن مع فلسطين".

* جامعة كاليفورنيا التطبيقية

استخدم المتظاهرون في جامعة كاليفورنيا التطبيقية بمدينة سان لويس أوبيسبو، الأثاث والخيام والسلاسل لإغلاق مدخل مبنى أكاديمي وإداري بالجامعة، الاثنين.

وأثناء الاحتجاج، ردد المتظاهرون هتافات "لسنا خائفين منكم!"، قبل أن تقتحم قوات أمن الجامعة مدخل المبنى.

وأغلق مسئولو الجامعة الحرم الجامعي حتى نهاية الأسبوع الجاري، قائلين إن "الدراسة ستتم عن بعد".

وفي بيان الثلاثاء، قالت الجامعة إن طلابا احتلوا مبنى آخر، حيث تم اعتقال ثلاثة منهم.

* كلية إيمرسون

أعلنت شرطة بوسطن، الخميس، إصابة 4 ضباط أثناء اعتقال 108 طلاب شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين نظمه طلاب كلية إيمرسون بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقالت الشرطة إن 4 ضباط أصيبوا بجروح طفيفة أثناء عملهم، مساء الأربعاء، للسيطرة على الوضع في مخيم مؤيد لفلسطين أقامه طلاب كلية إيمرسون.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت 108 طلاب من المشاركين في المخيم، دون وقوع إي إصابات وسط المحتجين.

والأربعاء، أبلغت شرطة بوسطن ومفوضي الإطفاء بالمدينة إدارة كلية إيمرسون أن "بعض تصرفات المتظاهرين تنتهك بشكل مباشر قوانين المدينة، ما قد يؤدي إلى إجراءات وشيكة لإنفاذ القانون"، ليتم مساء اعتقال عشرات المتظاهرين.

* جامعة نيويورك

وفي جامعة نيويورك، انضم مئات الطلاب إلى المخيم الاحتجاجي في حرم الجامعة.

وقالت شرطة المدينة، الأربعاء، إنها اعتقلت 133 متظاهرا، تم إطلاق سراحهم جميعاً بموجب التزام بالمثول أمام المحكمة بتهم "سلوك غير منضبط".

* جامعة ايموري

فككت شرطة أتلانتا وقوات ولاية جورجيا، الخميس، مخيما طلابيا احتجاجيا في ساحة جامعة إيموري، واعتقلت ما لا يقل عن 17 شخصا.

وأمرت شرطة الجامعة عشرات المتظاهرين الذين نصبوا نحو 30 خيمة في الحرم الجامعي، في وقت مبكر صباح الخميس، بالمغادرة.

وقالت متحدثة باسم الجامعة إن "مجموعة نشطاء يحاولون تعطيل جامعتنا، بينما ينهي طلابنا الفصول الدراسية ويستعدون للامتحانات النهائية".

* جامعة ميشيجان

اتسع حجم المخيم الطلابي الاحتجاجي وسط حرم جامعة ميشيغان بمدينة ديترويت، ليصل إلى نحو 40 خيمة، الثلاثاء.

وشارك الطلاب في المخيم وهم يرتدون أقنعة خوفا من إجراءات عقابية ضدهم من قبل الجامعة.

ووزع أحد الطلاب بالمخيم أعلام صغيرة لإسرائيل، قائلا إنه "لا يريد أن يسير الطلاب اليهود عبر الحرم الجامعي لرؤية المتظاهرين فقط"، وفق وسائل إعلام أمريكية؟

* جامعة مينيسوتا

حضرت النائبة الأمريكية إلهان عمر، احتجاجا في جامعة مينيسوتا بمدينة سانت باول، الثلاثاء، بعد ساعات من اعتقال 9 متظاهرين أثناء إزالة الشرطة مخيما أمام مكتبة الجامعة.

واحتشد المئات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث وقع أكثر من 80 أكاديميا بالجامعة، الأربعاء، على رسالة تطالب رئيس الجامعة بإسقاط أي تهم ضد المعتقلين ورفع أي حظر ضد وجود المعتقلين بالحرم الجامعي، والسماح بإقامة مخيمات في المستقبل.

* جامعة ييل

ألقت الشرطة، الاثنين، القبض على 48 متظاهرا، بينهم 4 ليسوا طلابا، بعد رفضهم مغادرة مخيما بساحة وسط حرم الجامعة في مدينة نيو هيفن بولاية كونيتيكت.

* جامعة كاليفورنيا بركلي

وحتى الثلاثاء، نصب المتظاهرون في جامعة كاليفورنيا بمدينة بركلي نحو 30 خيمة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

* جامعة براون

امتدت الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، الأربعاء، لتشمل جامعة براون بمدينة رود آيلاند (شرق)، حيث طالب المحتجون في المخيم "بسحب الجامعة وقفها من جميع الشركات التي تساعد وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي الأوسع للأراضي الفلسطينية".

* جامعة جورج تاون في واشنطن

احتشد عدد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أمام المبنى الإداري الرئيسي في حرم جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة.

وردد المحتجون هتافات مثل "فلسطين حرة" و"من النهر إلى البحر"، ثم توجهوا نحو مخيم الجامعة، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعة الذين ارتدوا ملابس التخرج. وملأت عشرات الخيام نحو ربع ساحة الجامعة الرئيسية.

* جامعة جورج واشنطن

استمراراً للحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية، نظم طلاب ثماني جامعات منتشرة في العاصمة، مخيماً احتجاجيا في جامعة جورج واشنطن، في آخر مؤشرات اتساع دائرة التضامن مع قطاع غزة في الولايات المتحدة.

ووفق مراقبين، يتوقع أن تتسارع وتيرة انضمام جامعات جديدة للاحتجاجات، بشكل يصعب السيطرة عليها طالما بقي الحل الأمني هو السائد لدى قوات الشرطة الأمريكية.