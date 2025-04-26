البرهان: مليشيا الدعم السريع وداعموها سيدفعون الثمن غاليا

دشن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، مبادرة دعم أسر الشهداء والنازحين والمتضررين من الحرب.

وحيا البرهان، خلال كلمته ضمن فعاليات حفل تدشين المبادرة، شهداء السودان وشهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

وأشاد بالقائمين على هذه المبادرة التي تعبر عن تعاضد وتكاتف وتراحم أهل السودان، مشيرا إلى الإرث الأخلاقي الذي يتكئ عليه الشعب السوداني.

وأوضح أن هذه المبادرة ستكون عوناً وسنداً لأسر الشهداء والنازحين واللاجئين، مجددًا العزم على القصاص من مليشيا الدعم السريع، والانتصار للضحايا الذين سقطوا بسبب استهدافها الممنهج للمدنيين في كل ربوع البلاد.

وأضاف: «هذه المليشيا المتمردة وداعموها سيدفعون الثمن غالياً قصاصاً لدماء أهل السودان».

وأكد المضي قدماً في معركة الكرامة حتى القضاء على التمرد، مشيرًا إلى أن «المعركة هي معركة نصر وصبر».

وقال إن «المقاتلين مصطفون صفا واحدا لمطاردة هذا العدو، حتى تحرير كل شبر من السودان دنسته هذه المليشيا».

وطمأن الشعب السوداني بأن الأمور تمضي كما هو مخطط لها تماماً، مضيفاً أنه «قريبا سيتم حسم محاولات المليشيا لإطلاق المسيرات نحو المرافق الحيوية، وإبطال مغامراتها المشؤومة».

وذكر أن «إرادة أهل السودان هي الغالبة وأن النصر سيكون قريباً»، معقبًا: «كلنا ثقة بأن الله سييسر لنا طريق النصر».