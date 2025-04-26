 السعودية: ترحيل 12866 أجنبيا مخالفا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ترحيل 12866 أجنبيا مخالفا خلال أسبوع.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، اليوم ، إن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المملكة، خلال الفترة من 17 حتى 23 أبريل الجاري، أسفرت عن ضبط 19328 مخالفا، منهم 11245 مخالفا لنظام الإقامة، و4297 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3786 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1360 شخصا، 44% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 79 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن "إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغوا 31964 وافدا مخالفا، منهم 29555 رجلا، و2409 سيدة "مشيرة إلى أنه "تم إحالة 23419 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3864 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12866 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.