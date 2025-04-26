رسالة دعم من مصطفى محمد وتريزيجيه قبل أمم أفريقيا للشباب 2025

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وجه مصطفى محمد وتريزيجيه ثنائي منتخب مصر الأول رسالة دعم لمنتخب الشباب قبل بداية مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويلعب منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء غدًا الأحد، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للشباب في مصر في الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل.

وقال مصطفى محمد مهاجم نانت في مقطع فيديو نشرته قناة "أون سبورت": "إن شاء الله ربنا يوفقكم في بطولة أمم أفريقيا، وتقدروا تحققوا أهدافكم، كل الدعم لكم، وإن شاء الله تستطيعون كتابة التاريخ وتقدروا تفرحوا الجماهير".

وأضاف: "مستنيينكم تفرحونا إن شاء الله".

ومن جانبه، قال محمود حسن تريزيجيه: "ربنا معاكم يا رجالة، وإن شاء الله تفرحونا بالبطولة والصعود لكأس العالم، الشعب المصري في ضهركم".

وأتم: "إن شاء الله نحتفل بفوزكم ببطولة أفريقيا، ربنا معاكم".