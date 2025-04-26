تحدث محمد جبران وزير العمل، عن خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها بسوق العمل، قائلا إنّ الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب ثابت، بالإضافة إلى عدد مماثل أو أكثر من مراكز التدريب المتنقلة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة»، إلى توقيع بروتوكول مؤخرا مع وزير التربية والتعليم يهدف إلى تدريب طلاب التعليم الفني قبل تخرجهم.

وأضاف أن الوزارة أتاحت مراكزها لطلاب التعليم الفني للتدريب، لا سيما وأن التعليم الفني بطبيعته يعتمد على 75% عملي و25% نظري، وذلك تخريج عامل مؤهل لسوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت مع مركز إيطالي لإدارة مركزين تدريبيين تابعين لها، كما أسندت إدارة 5 مراكز أخرى للقطاع الخاص، و5 مراكز لمبادرة ابدأ، لافتًا إلى أن القطاع الخاص بات يدير 12 مركزًا من إجمالي 38 مركزا تابعا للوزارة.

ونوه بأن القطاع الخاص الذي سيجلب العمال ويدربهم، والوزارة دورها رقابي عليه، مشيرا إلى أن العقود مع الوزارة لمدة عام قابلة للتجديد بعد التقييم لضمان نجاح التجربة.

وأكد أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، جاء بناء على دراسة لاحتياجات سوق العمل؛ بهدف أن يجد الخريج فرصة عمل مناسبة في الداخل أو الخارج عقب تخرجه، موضحًا أن العمالة المصرية مطلوبة جدًا في الخارج بسبب مهارتها.

وأفاد بأن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل بجانب شركات إلحاق العمالة، مؤكدا أن دور الوزارة مساعدة سوق العمل وليس بديلا عن الشركات.

ولفت إلى إنشاء وحدة توجيه قبل المغادرة؛ بهدف تعريف العمال ممن جرى اختيارهم من قبل الشركات بعادات وقوانين البلد المسافرين إليها.