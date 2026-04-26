أردوغان يدين الهجوم المسلح في عشاء مراسلي البيت الأبيض ويتمنى السلامة لترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يدين بشدة محاولة الهجوم المسلح التي وقعت الليلة الماضية، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «لحسن الحظ؛ لم يُصب أحد بأذى، بمن فيهم الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، الذين أتمنى لهم السلامة».

وأخرجت عناصر الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، على عجل من مأدبة عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، بعدما أطلق رجل النار على أفراد الأمن.

وأطلق مسلح النار، في وقت متأخر من مساء أمس السبت بتوقيت الولايات المتحدة، من بندقية على أحد عناصر الخدمة السرية عند نقطة تفتيش في فندق واشنطن هيلتون قبل التصدي له واعتقاله.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد بسرعة في البيت الأبيض في وقت لاحق، إن فرد ‌الأمن نجا بفضل سترته الواقية من الرصاص وإنه في «حالة جيدة».

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب هو الهدف المباشر للهجوم رغم قوله للصحفيين إنه يعتقد ذلك. ونجا ترامب من محاولتي استهداف سابقتين منذ 2024، وهي فترة اتسمت بتصاعد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة.

من جهته، قال مسئول في إنفاذ القانون إن المشتبه به هو كول توماس ألين، من سكان لوس أنجلوس ويبلغ من العمر نحو 31 عاما.

ولا تزال المعلومات عن خلفية ألين محدودة، لكن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنه معلم في مدينة تورانس قرب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقال جيفري كارول، القائم بأعمال قائد شرطة واشنطن، إن المشتبه به كان مسلحا ببندقية ومسدس وعدة ⁠سكاكين. وأضاف أن ألين نقل إلى مستشفى لإجراء فحوص، ومن السابق لأونه تحديد دوافعه.

وأضاف كارول أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ألين من نزلاء الفندق.

ومن المرجح أن يركز التحقيق على كيفية تمكن المسلح من إدخال البندقية إلى الفندق، الذي يستضيف مأدبة العشاء السنوية لرابطة مراسلي البيت الأبيض، وهو أحد أبرز الأحداث المدرجة على جدول أعمال واشنطن.

وحضر مأدبة العشاء الرسمية العديد من أعضاء حكومة ترامب ومسئولين كبار آخرين في الإدارة وسط إجراءات أمنية مشددة. وهذه المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب هذا الحدث بصفته رئيسا بعدما قاطعه في السنوات السابقة.