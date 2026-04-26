إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية في دلهي بعد عطل في المحرك

اضطرت رحلة تابعة للخطوط الجوية السويسرية الدولية "سويس" من دلهي إلى زيورخ إلى إلغاء إقلاعها في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وأصيب 4 ركاب خلال إجلاء طارئ في مطار دلهي بعد ما يشتبه أنها مشكلة في المحرك، حسب موقع سويس إنفو، وهو خدمة إعلامية الكترونية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفويون السويسرية.

وأكدت الخطوط الجوية السويسرية، أن 228 راكبا و4 رضع كانواعلى متن الطائرة أيرباص إيه 330-300. واحتاج 4 ركاب إلى علاج طبي في أعقاب الإجلاء، بينما لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى.

وقالت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، إن أحد محركات الطائرة تعطل واشتعلت فيه النار، بينما كانت الطائرة تسرع للإقلاع، مما دفع الطاقم إلى إيقاف الطائرة وبدء إجلاء طارئ.

وأعلن مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إنه أعلن حالة طوارئ في أعقاب الحادث في رحلة رقم إل إكس 147 .