خرج أحد عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية، الذي أُصيب بطلق ناري مساء السبت خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، من المستشفى، حسبما صرح رئيس الاتصالات في الجهاز، أنتوني جوجليلمي.

ولم يكشف جوجليلمي، عن اسم العنصر أو المستشفى التي نُقل إليها، لكنه أشار إلى أن السترة الواقية من الرصاص التي كان يرتديها "ساعدت في تجنب مأساة محتملة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع العنصر المصاب، موضحا للصحفيين في البيت الأبيض أنه "يتمتع بمعنويات عالية جدا، وقد أخبرناه أننا نحبه ونحترمه".

وأفادت الشبكة الإخبارية، في وقت سابق، بأن أحد عناصر الخدمة السرية أُصيب خلال الحفل، وأن الرصاصة أصابت معداته الواقية.



وكشف الشبكة أن المشتبه في إطلاق النار يعمل مدرس ومطور ألعاب فيديو.

وأوضح مصدرين مطلعين تحدثا للشبكة الإخبارية أنه تم تحديد هوية مطلق النار وهو كول توماس ألين (31 عاما)، الذي يقيم في ضاحية تورانس التابعة لمدينة لوس أنجلوس.

وذكر حساب على منصة "لينكدإن" يحمل اسمه وصورته أن ألين يعمل مدرسا بدوام جزئي في شركة "سي 2 إديوكيشن"، وهي شركة متخصصة في التحضير للاختبارات والدروس الخصوصية. واختارته الشركة "مدرس الشهر" في ديسمبر 2024، وفقا لمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب حسابه على "لينكدإن"، تخرج ألين من معهد كاليفورنيا للتقنية عام 2017 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، كما حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا العام الماضي.

كما تبرع ألين بمبلغ 25 دولارا لحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس الرئاسية في أكتوبر 2024، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وسيوجه إلى ألين اتهام باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير، بحسب المدعية العامة لمقاطعة كولومبيا، جانين بيرو..