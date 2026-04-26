عراقجي: زیارة باكستان كانت مثمرة للغاية

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، زيارته إلى باكستان بأنها كانت مثمرة للغاية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" عن عراقجي قوله في ختام زيارته إلى إسلام آباد: "كانت زیارة باكستان مثمرة للغاية"، مشيرا إلى أن "باكستان هي دولة يعد دورها، كوسيط وجهودها الأخوية لإعادة السلام إلى المنطقة، ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لقد شرحت خلال هذه الزيارة موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إطار عملي وقابل للتنفيذ من أجل الإنهاء الدائم للحرب ضد إيران".

وتابع عراقجي: "يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها إرادة جادة حقا للنهوض بالدبلوماسية".

وکان وزير الخارجية الإيراني أعلن في مدونة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه سيبدأ جولة تشمل اسلام اباد ومسقط وموسكو؛ مبينا أن "الهدف من هذه الزيارات هو التنسيق عن كثب مع شركائنا فيما يخص القضايا الثنائية والتشاور حول تطورات المنطقة".

كما شدد عراقجي في تدوينته، بأن "جيراننا هم على قائمة اولوياتنا".

ووصل عراقجي، ليل السبت، عاصمة سلطنة عمان مسقط.

وبناء على الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الخارجية، من المقرر أن يزور عراقجي باكستان مجددا، وذلك عقب انتهاء زيارته إلى عُمان وقبل توجهه إلى روسيا.

وأفاد مراسل "إرنا" لدى باكستان، بأن عراقجي والوفد المرافق له أجرى مشاورات سياسية ثنائية في إسلام إباد، وذلك قبيل التوجه إلى مسقط، وخلال هذه الزيارة، التقى عراقجي بكل من قائد الجيش الفريق أول عاصم منير، ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.