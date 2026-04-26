الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة المقامة في رواندا، حيث يخوض فريق الأهلي مواجهة جديدة مساء اليوم الأحد أمام كبلر الرواندي، فيما يلتقي بتروجت مع ليتو الكاميروني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام كبلر في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يواجه بتروجت نظيره ليتو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مواجهتين تحملان أهمية كبيرة في مشوار الفريقين بالبطولة.

وقدم الأهلي انطلاقة قوية في البطولة، بعدما حقق الفوز في أول جولتين على كاميرون سبورتس والبنك الكيني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، قبل أن يواصل مشواره بمواجهة بطل أوغندا.

على الجانب الآخر، بدأ بتروجت مشواره في البطولة بخسارة أمام نيمو ستارز، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق الفوز على بطل زيمبابوي، ثم واصل مبارياته بمواجهة الجمارك النيجيري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من كبلر، سبورت إس، إنجيس، كاميرون سبورتس، والبنك الكيني.

في المقابل، جاء بتروجت ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية إيه آر بي، ليتو، نيمو ستارز، الجمارك النيجيري، وبلاك راينوز.