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الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة «كفر نبودة» بريف حماة الشمالي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 26 مايو 2019 - 1:55 م | آخر تحديث : الأحد 26 مايو 2019 - 1:55 م

أعلن الجيش السوري، استعادته السيطرة على بلدة "كفر نبودة" في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد معارك واشتباكات مع العناصر الإرهابية المسلحة.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد - أن القوات السورية تصدت لهجمات شنها المسلحون على مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، حيث أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة لهم.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد دمرت أوكار بعض المجموعات الإرهابية من جبهة فتح الشام في قرى (قسطون - المغير - الصياد)، و محيط بلدة (كفر نبودة) في ريف حماة الشمالي الغربي.


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