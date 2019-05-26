زعيم البديل الألماني: خضنا معركة انتخابية صعبة في انتخابات أوروبا

وصف الكسندر جاولاند، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، المعركة الانتخابية التي خاضها حزبه اليميني الشعبوي في انتخابات البرلمان الأوروبي بأنها كانت "معركة صعبة" بالنسبة لحزبه الذي حصل على نتيجة أقل مما كان يتوقعه.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال جاولاند مساء اليوم الأحد إنه لهذا السبب راض عن النتيجة التي حصل عليها الحزب والتي زادت بمقدار قليل عن 10%.

كان حزب البديل حصل على 6ر12% في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ألمانيا في خريف 2017.

وقال العديد من أعضاء رئاسة الحزب مساء اليوم إن فضيحة هاينتس-كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية اليميني في النمسا، صعبت على الحزب المعركة الانتخابية في أمتارها الاخيرة.

في الوقت نفسه، قال يورج مويتن، المرشح الرئيسي للحزب الشعبوي، إن حزبه سيتعاون على أية حال داخل البرلمان الأوروبي مع الحزب اليميني النمساوي وحزب الرابطة اليميني في إيطاليا، وأضاف" سنذهب إلى بروكسل لإصلاح الاتحاد الأوروبي وجعله يركز على واجباته الأساسية"، ولفت إلى أن حزب البديل لديه الآن في بروكسل "مجموعة في قوة الدب".

ولم تشارك اليس فايدل، زعيمة الكتلة البرلمانية للبديل، في الحفل الانتخابي لكنها أشادت بالمعركة الانتخابية لمويتن كتابة وقالت :" شاهد جديد.. الائتلاف الكبير انتهى، بعد الضربة الانتخابية العنيفة للحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يمكن للائتلاف أن يعود إلى جدول أعماله اليومي".

وقالت شبكتا (ايه آر دي) و(زد دي إف) الإذاعية والتليفزيونية أن حزب الخضر الألماني تمكن من إزاحة الحزب الاشتراكي واحتلال المركز الثاني في انتخابات برلمان أوروبا خلف تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، في سابقة هي الأولى من نوعها في انتخابات يتم إجراؤها على مستوى ألمانيا.