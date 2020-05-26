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رئيس البرلمان الأوروبي يضع توقعات كبيرة على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد

ديفيد ساسولي
ديفيد ساسولي
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 3:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 3:18 م

وضع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي توقعات كبيرة على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ مطلع تموز/يوليو المقبل حتى نهاية هذا العام.

وقال ساسولي اليوم الثلاثاء عقب مؤتمر عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن محور اهتمام الرئاسة الألمانية للاتحاد سيكون إعادة الإعمار عقب أزمة كورونا، وأضاف: "نحن على قناعة بأن هذا هو الوقت المناسب لتدعيم اتحادنا"، مناشدا كافة الأطراف في الاتحاد الأوروبي التصرف بمسؤولية.

وتعتزم ميركل إطلاع قادة آخرين في البرلمان الأوروبي ورؤساء الكتل الحزبية به على القضايا المحورية التي ستهتم بها ألمانيا خلال ترأسها للمجلس الأوروبي.

وبسبب جائحة كورونا، جرى تعديل برنامج ألمانيا لرئاسة الاتحاد عما كان مخططا من قبل, وبجانب التعافي الاقتصادي، ستولي ألمانيا اهتماما بالعلاقات مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد وحماية المناخ ونظام اللجوء الأوروبي.


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