العناني يبحث مع نظيرته الإسبانية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الصناعة و التجارة والسياحة الاسبانية ماريا رايس ماروتو الليرا؛ سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والاجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، في ظل إعلان أسبانيا استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض دول العالم مع بداية شهر يوليو.

كما ناقش الوزيران استئناف النشاط السياحي بين البلدين في ظل الاجراءات الوقائية المتبعة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة من الجانبين لضمان سلامة صحة السائحين و العاملين بالقطاع في البلدين بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

وبحث الوزيران سبل تبادل أجندة المناسبات السياحية والاستفادة من الخبرات الأسبانية فى مجال سياحة المدن والترويج للمنتجات و المقاصد السياحية المصرية فى هذا المجال.

كما اتفق الوزيران على العمل على تجديد و تطوير اتفاقية التعاون المشتركة في مجال السياحة بين البلدين و التي تم توقيعها عام 2001، بحيث تتناول تعزيز التكامل في المجال السياحي وكذلك إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على سلامة صحة السائحين و العاملين بالقطاع السياحي، و ذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، فقد زار مصر 100.000 سائح اسبانيا عام 2019.

يأتي هذا الاتصال التليفوني مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ومن قبله مع وزير السياحة اليوناني على خلفية إعلان عدد من الدول الأوروبية عن قرب استئناف الأنشطة السياحية اعتبارا من يونيو ويوليو المقبلين.