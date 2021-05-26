مالي: استقالة الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء بعد اعتقال الجيش لهما

قال مساعد للكولونيل أسيمي جويتا نائب رئيس مالي، إن الرئيس المؤقت للبلاد با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، استقالا اليوم الأربعاء، بعد اعتقال الجيش لهما يوم الاثنين، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «فرانس 24»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وكان رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، قد أعلن عن تجريد القادة الانتقاليين في مالي من صلاحياتهم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الهدوء في مالي والإفراج غير المشروط عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش.

وعبر جوتيريش في تغريدة عن الشعور «بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي».

واقتاد جنود ماليون، مساء الاثنين، كلا من الرئيس الانتقالي المالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، إلى قاعدة كاتي العسكرية ضاحية باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

ووقعت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها، ولكن استبعد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020، الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.