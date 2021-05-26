نقيب المهن التمثيلية يوجه الشكر للرئيس السيسي لصرف معاش استثنائي للفنان شريف الدسوقي

وجه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الشكر باسم فناني مصر، إلى رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدما وجه بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، مؤكدًا أن تلك الخطوة توضح تقدير القيادة السياسية للفن والفنانين.

وقال زكي، في اتصال هاتفي مع برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان "أتوجه بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لأن رعايته واهتمامه بالحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي تقدير للفنان المصري"، مضيفًا أن حالة الفنان شريف دسوقي مستقرة حاليًا، وحالته المعنوية مرتفعة ومستقرة أيضًا، وأن النقابة ستقوم بتوفير كل ما يحتاجه فورًا بما في ذلك الطرف الصناعي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس.

وطمأن زكي كل الجمهور على حالة الفنان شريف دسوقي، مقدمًا الشكر كذلك إلى كل زملائه من فنانين محافظة الإسكندرية، على نجحهم في إقناعه بدخول المستشفى وإجراء العملية، موضحًا أن العملية التي أجراها لو كانت تأخرت عن ذلك، كان من الممكن أن تحدث مضاعفات أخطر من ذلك على حياته الصحية.