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أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية بعنوان "بسلام"، في مكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى في القلعة.

تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ العام الماضى، تنفيذ الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر، والفنانة التشكيلية لينا عبدالفتاح.

وتواكب الورشة الاحتفال باليوم العالمى للسلام، حيث استهلت الدكتورة أسماء فاعليات اليوم بالحديث عن معنى السلام ودور مصر الرائد فى الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة العربية.

وقام الطلاب المشاركون في الورشة برسم لوحات فنية عكست رغبتهم فى نشر السلام ونبذهم للعنف، مستخدمين العديد من الرموز الفنية والأفكار المتنوعة.

واتبعت الورشة كل الإجراءات الاحترازية، والتزمت بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، وحافظت على التباعد والقواعد المتبعة.