قادة بالحزب الجمهوري الأمريكي ينتقدون تايلور جرين بسبب تصريحاتها بشأن الهولوكوست

انتقد قادة بالحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء عضوة الكونجرس الجمهورية من ولاية جورجيا الأمريكية مارجوري تايلور جرين لاستمرارها في مقارنة التطعيمات ضد كوفيد-19 بالهولوكوست، حيث انتقد زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي التصريحات ووصفها بأنها "مروعة".

وقال مكارثي، وهو جمهوري من كاليفورنيا، في بيان: "مارجوري مخطئة، وقرارها المتعمد مقارنة أهوال المحرقة بارتداء الكمامات هو أمر مروع"، وأضاف "اسمحوا لي أن أكون واضحا:المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب يدين هذا المنطق"، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وضاعفت المشرعة اليمينية من جورجيا -التي أشعلت عاصفة نارية الأسبوع الماضي بمقارنتها الغريبة- آراءها التي ادلت بها في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حيث غردت عبر تويتر قائلة إن الإلزام بتلقي اللقاح تشبه "تمامًا إجبار اليهود النازيين على ارتداء نجمة ذهبية".

وانتقد مات بروكس، المدير التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري، جرين قائلا لها أنت "مصدر إحراج لنفسك وللحزب الجمهوري".

وكتب بروكس في تغريدة ردا على تغريدة جرين: "(من) الخطأ تمامًا وغير الملائم ... مقارنة تجربة التطعيم بإبادة 6 ملايين يهودي على أيدي النازيين.

وعلى عكس ادعاءات عضوة الكونجرس من جورجيا، فإن التطعيم ضد الأمراض الأخرى هو بالفعل من المتطلبات الشائعة في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم للحضور إلى المدرسة والسفر الدولي.