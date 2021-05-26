 العراق: انتشار قوات الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء بعد اعتقال أحد قادتها - بوابة الشروق
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العراق: انتشار قوات الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء بعد اعتقال أحد قادتها

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 7:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 7:04 م

أفادت مصادر أمنية عراقية إن العشرات سيارات الحشد الشعبي انتشرت في شوارع المنطقة الخضراء الحكومية للمطالبة بإطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم المصلح الذي اعتقلته القوات الأمنية.

وذكرت المصادر أن مركبات عسكرية تحمل قوات الحشد الشعبي انتشرت في شوارع المنطقة الخضراء وعلى الجسر المعلق اليوم بعد الإعلان عن اعتقال المصلح الذي كان يشغل منصب المسؤول الأمني لحماية العتبتين المقدستين في كربلاء وقائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار.

وبحسب مصادر صحفية عراقية فإن الاعتقال جاء على خلفية تهمة التورط بمقتل الناشط المدني إيهاب الوزني والناشط فاهم الطائي في كربلاء.

ولم تعلق الحكومة العراقيّة على التحركات المسلحة لقوات الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء.


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